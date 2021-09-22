МАК проанализировал состояние самолета Ан-28 и экипажа перед жесткой посадкой в Томской области

Самолет восстановлению не подлежит. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

16 июля текущего года в Бакчарском районе Томской области произошла жесткая посадка самолета Ан-28. Об этой истории писал сайт КП в Томске. И вот, через два месяца, на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликован промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия.

Напомним, что тогда никто не погиб, несколько человек было ранено. СКР возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Специалисты отмечают, что самолет восстановлению не подлежит.

В довольно объемной предварительной справке даются важные данные о состоянии экипажа и воздушного судно перед падением. Так, МАК информирует, что самолет Ан-28 RA-28728 был изготовлен в Польше в 1990 году. Важно, что назначенный срок службы определен тогда в 32 года. Получается, что на момент аварии самолет имел остаток назначенного ресурса в 6 месяцев и 15 дней!

Кроме того, подчеркивают эксперты, за сутки это был десятый полет экипажа. Воздушное судно моталось по всей Сибири, из города в город: Томск, Абакан, Кемерово, Горно-Алтайск, Новокузнецк. Положенного отдыха экипаж не получил. Эти данные сообщила авиакомпания ООО «СиЛА» - владелец самолета.

Эксперты МАК подчеркивают, что представленная информация носит предварительной характер.