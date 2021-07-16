Падение самолета Ан-28 под Томском: ЧП произошло из-за отказа двигателя

Отказ двигателя - предварительная причина авиакатастрофы под Томском, где совершил вынужденную жесткую посадку Ан-28. Фото ГУ МЧС России по Томской области.

Вероятной причиной жесткой посадки Ан-28 в Томской области стал отказ двигателя самолета. Об этом «КП-Томск» сообщил информированный источник.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 16 июля, в 17.36 был обнаружен пропавший в небе над Томской областью самолет Ан-28, совершивший жесткую посадку в районе с. Бакчар.

По предварительным данным, через полчаса после взлета у самолета отказал двигатель. Пассажиры были предупреждены экипажем самолета об аварийной посадке. Пилоты смогли посадить воздушное судно на брюхо. Аварийные выходы в самолете уцелели, поэтому пассажиры покинули салон. Возгорания не произошло.

Добавим, что по факту ЧП с самолетом Ан-28 в Томской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"», - уточнили в пресс-службе управления.