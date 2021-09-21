Ратнер предложил изменить дизайн мемориала на Каштачной горе в Томске

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Березовой роще появились детские площадки, пешеходные дорожки и множество зеленых насаждений. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Во вторник, 21 сентября, на выездном заседании исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер не одобрил дизайн мемориала на Каштачной горе в Томске.

- Михаил Ратнер осмотрел мемориальную зону со стелами, на которых размещена информация о массовых репрессиях 1920-1950-х годов. Сегодня эти стелы выполнены из искусственно состаренного металла. И.о. мэра предложил проектировщикам рассмотреть разные варианты материалов для этих конструкций, которые бы органично вписывались в общую атмосферу и были прочными, - добавили в пресс-служба мэрии Томска.

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Березовой роще появились детские площадки, пешеходные дорожки и множество зеленых насаждений. Также появились две памятные стелы установлены у Поклонного креста на Каштачной горе.

- Благоустройство самой рощи уже на завершающем этапе. Осталось установить столбы для освещения дорожек от рощи до горы, - рассказал журналистам заммэра Вячеслав Черноус.

Напомним, что в Томске завершена подготовка документации объектов, которые в 2022 году могут получить новый облик в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".