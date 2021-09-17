В Томске в 2022 году похорошеют 17 парков и скверов

В 2022 году в Томске преобразятся Буфф-сад, Чернобыльский сквер и сквер «Семейные узы». Фото: Ксения Высотина

В Томске завершена подготовка документации объектов, которые в 2022 году могут получить новый облик в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", - сообщила пресс-служба мэрии.

«В настоящее время документации по всем пространствам получили положительное заключение экспертов», - говорится в сообщении.

Весной этого года томичи во время рейтингового голосования выбрали дизайн-проекты, в соответствии с которыми будут благоустроены территории областного центра.

Уже разработаны проекты благоустройства сквера у Старца Федора, в поселке Хромовка, скверов на Кузнечном взвозе, на ул. Северный городок, Ференца Мюнниха, 12/1 (сквер у школы).

Кроме того, утверждены замыслы по преображению Буфф-сада, Чернобыльского сквера, Музыкального сквера в мкр. Спичфабрика, сквера имени Героя Советского Союза Василия Смирнова в Кольцевом проезде, 12, сквера «Семейные узы», Набережной реки Томи, студенческого городка «Южный», сквера около школы № 53 на ул. Б. Куна, сквера «Юный автомобилист», сквера у ДК «Маяк», а также трех зон отдыха на ул. Сибирской, 82, 99-101 и М. Горького, 58.

Далее предстоит утвердить объемы финансирования, после этого начнется поиск подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ.