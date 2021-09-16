Более 7 тыс жителей Томской области поставили прививку от гриппа

Прививаются от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области более 7 тыс местных жителей вакцинировались от гриппа, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С 1 сентября в Томской области началась вакцинация против гриппа. За две недели прививку поставили 7315 человек, в том числе 211 детей», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что прививаются от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Ранее «КП-Томск» сообщала в каких точках можно поставить вакцины.

Уточняется, что в первую очередь пройти вакцинацию необходимо тем, кто входит в группу риска. В нее входят: беременные, дети до 6 месяцев, медработники, студенты, люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет.