Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 6:34

Более 7 тыс жителей Томской области поставили прививку от гриппа

В том числе 211 детей
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прививаются от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Прививаются от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области более 7 тыс местных жителей вакцинировались от гриппа, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С 1 сентября в Томской области началась вакцинация против гриппа. За две недели прививку поставили 7315 человек, в том числе 211 детей», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что прививаются от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Ранее «КП-Томск» сообщала в каких точках можно поставить вакцины.

Уточняется, что в первую очередь пройти вакцинацию необходимо тем, кто входит в группу риска. В нее входят: беременные, дети до 6 месяцев, медработники, студенты, люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет.