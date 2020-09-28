Привиться от гриппа томичи могут в передвижных пунктах до 3 октября

До 3 октября прививку можно поставить в передвижных пунктах вакцинации. Фото: Из открытых источников

Мобильные пункты вакцинации против гриппа продлили работу в Томске до 3 октября. Поставить прививку можно в четверг, пятницу и субботу, сообщили в облздраве.

Уточним, что с 12 до 18 часов пункты будут открыты на пл. Новособорной, у здания администрации Томской области, рядом с торговыми центрами "Лента", "Мегаполис" и "Манеж", бассейном "Звездный" и в микрорайоне "Северный парк"».

Вакцинация проводится отечественными препаратами "Совигрипп" и "Флю-М". Свыше 70 тыс. жителей региона уже поставили прививку против гриппа.