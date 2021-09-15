В Томске около 13 тыс горожан хотят проголосовать через сервис "мобильный избиратель"

Томичи получат бумажные приглашения на избирательный участок до выборов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске порядка 13 тыс человек хотят проголосовать через сервис «мобильный избиратель», рассказал на пресс-конференции председатель томского облизбиркома Ростислав Радзивил.

- Уже в понедельник,13 сентября, закончился прием заявок. Получилось около 13 тыс заявлений на голосование по месту пребывания на выборы в Государственную думу, а также более 8 тыс на выборы в Законодательную думу Томской области, - рассказал Радзивил.

На пресс-конференции также добавили, что томичи получат бумажные приглашения на избирательный участок до выборов. На данный момент члены УИК разносят их.

Ранее также сообщалось, что 10 сентября, в Томской области началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ.