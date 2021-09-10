На севере Томской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы

Тяжелая работу у членов участковых избиркомов - ездить по северным месторождениям с избирательными урнами! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня, 10 сентября, в Томской области началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. По словам специалистов, голосование продлится до 16 сентября включительно.

Как информирует избирком, досрочное голосование организовано в труднодоступных местностях Александровского, Парабельского и Каргасокского районов. Это – северные территории, с которыми транспортное сообщение затруднено. Как уточняет пресс-служба, члены участковых избирательных комиссий авиатранспортом и автотранспортом будут добираться до избирателей, работающих вахтово-экспедиционным методом на месторождениях региона.

Кроме того, в избирательной комиссии отмечают, что досрочное голосование на выборах депутатов областной думы не предусмотрено законодательством.