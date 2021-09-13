В Томске прошло открытие самого крупного в России детского еврейского центра

На торжественное открытие центра в город приехал Берл Лазар – главный раввин Федерации еврейских общин России. Фото: 2ГИС

Вчера, 12 сентября, в Томске открылся самый крупный в России детский еврейский центр, ранее сообщалось, что открытие состоится по адресу: ул. Розы Люксембург, 38/1.

На торжественное открытие центра в город приехал Берл Лазар – главный раввин Федерации еврейских общин России.

- Очень радостно видеть здесь столько людей. И то, что пришли много молодых ребят – это знак, что этот центр действительно не только нужен, но ждали его уже давно, - сказал на мероприятии Лазар.

Напомним, что образовательными услугами комплекса смогут пользоваться все без исключения малыши и школьники. В центре площадью 2400 кв. м будут изучать культуру еврейского народа. Кроме того, там предусмотрены группы пребывания и ухода за детьми (ребятишки с ОВЗ не исключение), секции робототехники, языковых курсов и керамики, шахмат, мини-гольфа.