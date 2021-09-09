Событие недели: томичей ждет открытие крупнейшего в стране детского еврейского центра

В здании хоральной синагоги 12 сентября откроется крупнейший в России детский еврейский центр. Фото: сайт Еврейской общины Томска.

- Уникальность томского центра состоит в том, что он целиком построен на частные средства. Его открытие – это возрождение национальной культуры, существовавшей до революции. Образовательными услугами комплекса смогут пользоваться все без исключения малыши и школьники, – в частности, рассказал Леви Каменецкий, главный раввин. – Открытие комплекса приурочено к 120-летию Томской хоральной синагоги.

Он уточнил, что в центре площадью 2400 кв. м будут изучать культуру еврейского народа. Кроме того, здесь предусмотрены группы пребывания и ухода за детьми (ребятишки с ОВЗ не исключение), секции робототехники, языковых курсов и керамики, шахмат, мини-гольфа.

Отметим, на открытии центра 12 сентября будут присутствовать Сергей Ильиных, вице-губернатор Томской области по внутренней политике, и главный раввин России Берл Лазар. Жителей областного центра ждут в 14 часов по адресу: ул. Розы Люксембург, 38/1.

Добавим, Томский детский еврейский центр станет крупнейшим в нашей стране.