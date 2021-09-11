Полицией найден еще один подросток, из трех пропавших в Томске в начале сентября

Найден живым и здоровым третий томский подросток. Фото: УМВД России по Томской области

Сайт КП в Томске рассказывал о том, что полиция объявила розыск пропавшего 4 сентября текущего года 15-летнего юноши. Примерно в то же время в областном центре пропали две несовершеннолетние девушки. Позже их живыми и здоровыми нашли «силовики».

9 сентября в официальном сообщении полиции было сказано о том, что сотрудниками УМВД России по Томской области устанавливается местонахождение Виктора Можина, 2006 года рождения. Подросток 4 сентября 2021 года около 18 часов 15 минут ушел с улицы Алеутской, 4 в Томске и не вернулся.

И вот сегодня стало известно, что сотрудники полиции нашли томского подростка, об этом проинформировала пресс-служба областного УМВД. Правоохранители разыскали юношу в районе контрольно-пропускного пункта в городе Северск. Подросток доставлен в отдел МВД по Ленинскому району областного центра и в ближайшее время будет передан родственникам. Конечно, проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Радует, что все трое найдены живыми.