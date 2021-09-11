«Аграрная группа – капитал» стала владельцем исторического здания ресторана в центре Томска

Здание ресторана "Славянский базар" после торгов получило нового владельца. Фото: страница ресторана "Славянский базар" в Facebook

Федеральный аукцион по продаже старинного здания ресторана «Славянский базар» в Томске вместе с земельным участком (площадь Ленина, 10) состоялся 10 сентября 2021 года. Начальная цена лота составляла 49,4 млн рублей. О проведении аукциона в начале осени сайт КП в Томске сообщал еще 17 августа текущего года.

На торги был выставлен государственный имущественный комплекс, который включает здание площадью 563,4 кв. метра и земельный участок площадью 0,06 га в центре города. Стало известно, что вчера компания «Аграрная группа – капитал» приобрела на аукционе этот лот. Конечная стоимость объекта составила 49,5 млн рублей, соответствующая информация появилась на официальном сайте торгов.

Заметим, что с 2014 года право долгосрочной аренды здания и участка принадлежит главе томского холдинга «Сибагро» Андрею Тютюшеву. По открытой информации, ООО «Аграрная группа – капитал» на 90% принадлежит именно ему и объединяет некоторые непрофильные для холдинга «Сибагро» активы.

Двухэтажное здание было построено из кирпича в 1888 году. На следующий год в нем открыли харчевню «Славянский базар», в которой побывали многие известные в России и мире люди. Например, здесь питались писатель Антон Чехов и канцлер Германии Ангела Меркель.