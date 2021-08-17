Здание бывшего ресторана «Славянский базар» в центре Томска выставлено на федеральный аукцион

Здание харчевни, где бывал еще Чехов, - одно из самых старых сооружений в центре Томска, сохранившихся до наших дней. Фото: с сайта kartarf.ru

Строение в центре Томска на пл. Ленина, 10, более известное томичам как «Славянский базар», выставлено на торги; оператором выступает АО «ДОМ.РФ». Имущественный комплекс включает здание площадью 563,4 кв. метра и земельный участок площадью 0,06 гектара.

Как сообщается на сайте дом.рф, аукцион состоится 10 сентября 2021 года, заявки принимаются до 6 сентября. Начальная цена лота составляет 49,4 млн рублей.

Кирпичный двухэтажный дом построен в псевдорусском стиле в 1888 году по решению Томской городской думы. Разработкой проекта занимался известный в городе архитектор Виктор Хабаров. В открытых источниках здание описано как двухэтажная постройка с подвалом, с четырехскатной крышей стропильной конструкции, покрытой железом. Дом квадратный в плане, главный вход обращен к реке Томь и представляет собой примыкающий к основному зданию одноэтажный объем, завершенный вверху балконом. Общие габариты здания в плане 10,5 на 10,5 метра.

Это одно из самых старых сооружений в центре Томска, сохранившихся до наших дней. Является памятником архитектуры регионального значения. В конце XIX – начале XX века здесь работала харчевня «Славянский базар», для которой здание и было построено. Известно, что в мае 1890 года ее посещал по дороге на Сахалин писатель Антон Чехов. В наше время, в 1992-2018 годах, в помещении действовал ресторан с историческим названием.

По условиям конкурса, новый собственник должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

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