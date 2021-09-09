Хорошая новость: пропавшую в Томске девочку нашли сотрудники полиции

Девочка пропала вчера, сегодня ее нашли живой. Фото: УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня вечером пресс-служба УМВД России по Томской области, в Томске сотрудники полиции нашли пропавшую вчера девочку. Об этом днем 9 сентября сообщал сайт КП в Томске.

Сайт регионального управления полиции напомнил о том, что в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение, что 8 сентября 2021 года около 13 дня несовершеннолетняя Александра Черникова ушла с гимназии № 29, расположенной по адресу: ул. Новосибирская, д. 39 и не вернулась.

В ходе розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД и в ближайшее время будет передан родственникам. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.