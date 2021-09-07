Томского военнослужащего оштрафовали за привлечение солдат к бизнесу

Ущерб составил 900 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске полковника оштрафовали за привлечение солдат к бизнесу, сообщает пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Полковник Вооруженных Сил Российской Федерации, совместно с иным воинским должностным лицом этой же воинской части занялся предпринимательской деятельностью по осуществлению грузоперевозок, для которой в качестве водителей привлекал подчиненных военнослужащих из воинской части с целью выполнения работ, незаконно освободив их от исполнения обязанностей военной службы на сроки до 282 дней», - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что помимо причиненного государству ущерба в размере 900 тысяч рублей, такими действиями военные подорвали авторитет офицера.