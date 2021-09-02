Генеральная прокуратура будет разбираться с изъятыми в Томске электросамокатами Whoosh

Как стало известно сегодня, 2 сентября, прокатный сервис Whoosh все же обратился в Генпрокуратуру страны, как и обещал, с жалобой на полицию Томска. Напомним, что «солдаты закона» в конце прошлого месяца эвакуировали с улиц областного центра почти 190 электросамокатов сервиса. Об этой ситуации сайт КП в Томске писал еще 26 августа текущего года.

В компании отмечают, что сейчас работа сервиса в Томске приостановлена. Ущерб в результате действий УМВД региона специалисты оценивает в 2,5 млн руб. Деньги бизнесмены намерены взыскать с полиции. Ранее правоохранители свои действия объяснили жалобами томичей на бесхозное имущество на улицах. Предприниматели просят прокуроров вмешаться и защитить их деловые интересы.