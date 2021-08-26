Полиция эвакуировала с улиц Томска более 200 электросамокатов

Брошенные электросамокаты изымают как бесхозное имущество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, полиция эвакуировала более 200 электросамокатов в Томске. Как сообщили в УМВД, основанием послужили обращения местных жителей. Сервис по прокату был вынужден приостановить свою работу.

- В УМВД России по Томской области поступили сообщения о нахождении на территории города Томска бесхозного имущества. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Бесхозное имущество изъято, - рассказали в ведомстве.

В полиции также пояснили, что изымает с улиц брошенные электросамокаты, как бесхозное имущество.

Отметим, что компания "Whoosh", в апреле открывшая в Томске сервис по прокату электросамокатов, сообщила о приостановке работы. Помимо это, компания планирует обратиться в прокуратуру, так как считают действия полицейских неправомерными.