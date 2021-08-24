В Томской области арестовали двух местных жителей, которые заперли в гаражном боксе мужчину

Потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Томской области в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы мужчины в деревне Тиндерлинка Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«19 августа этого года двое жителей Первомайского района, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в гаражном боксе принадлежащего одному из них фермерского хозяйства, расположенного в деревне Тиндерлинка Первомайского района Томской области, лишили свободы 39-летнего мужчину», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины накинули потерпевшему на шею металлическую цепь. Один конец которой был приварен к наковальне, а второй скрепили навесным замком. Обвиняемые оправдали это тем, что хотели заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером.

Следственный комитет отметил, что в ночь на 20 августа потерпевший распилил напильником звенья цепи и вышел из гаражного бокса, после чего направился домой в село Первомайское.

Напомним, в течение суток подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии по Томской области. Так же, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц)

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4409245/