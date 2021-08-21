Полиция и Росгвардия задержали в Томской области двоих самочинных «карателей»

Если кто не в курсе, Тиндерлинка - дальняя деревня в Первомайском районе. На начало 2021 года в ней проживало чуть более 10 человек. Зачем пострадавшего заперли в гаражном боксе именно в этом населенном пункте, предстоит выяснить следствию. Фото: пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в четверг, 19 августа, группа лиц незаконно лишила свободы 39-летнего мужчину, заперев его в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка Первомайского района Томской области.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц), - уточнили в ведомстве.

Известно также, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии Томской области задержаны двое местных жителей. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. О том, что стало причиной их поведения, в следственном комитете не сообщают.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.