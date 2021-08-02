Аэропорт Томска со 2 августа начинает работу в новом режиме

В томском аэропорту будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы томский аэропорт (Богашево) изменит график работы со 2 августа по 25 сентября 2021. Об этом ранее сообщала пресс-служба обладминистрации.

Так, со 2 августа самолеты до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Анапы, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Сургута, Красноярска, Нижневартовска и Улан-Удэ будут отправляться один раз в неделю. Вылеты в эти города запланированы с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника. Такой график сохранится до 25 сентября.

При этом без ограничений со 2 по 28 августа будут выполняться полеты по следующим направлениям: Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул и Белокуриха. С 29 августа по 25 сентября эти рейсы будут выполняться также с 06:00 воскресенья по 09:00 понедельника.

Напомним, что проект реконструкции аэропорта «Богашево» был включен в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» еще в 2018 году. Ремонт аэропорта включает в себя целый комплекс работ. Так, в 2019 году началось оснащение взлетно-посадочной полосы водосточно-дренажной системой и очистными сооружениями, новым КПП и аварийно-спасательной станцией. А в 2020-м стартовала реконструкция самой ВПП и работы по ее удлинению.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28297/4436307/