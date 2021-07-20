В Томской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 200 тысяч жителей

В минувшие выходные в регион поступило 17 400 партий доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Фото: Ксения Высотина

Свыше 200 тысяч томичей прошли вакцинацию от короновируса. Первым компонентом вакцины привились 215 309 человек, вторым – 140 457, сообщает telegram-канал облздрава.

Уточняется, что среди вакцинированных 75 481 человек старше 60 лет. Таким образом, уже почти 42% жителей Томской области, имеющих возможность поставить вакцину от СOVID-19, уже сделали выбор в пользу прививки.

- В минувшие выходные в регион поступило 17 400 партий доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцину завезли в медицинские организации Томска и муниципалитетов области. До 2 000 доз направлены в Северск. За весь период вакцинации в регионе, поступило 251 959 доз вакцины (231 709 – «Спутник V», 18 450 – «ЭпиВакКорона», 1 800 – «КовиВак»), - говорится в сообщении.

Добавим, что сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку на вакцинацию можно разными способами: через региональный сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники.

Также напомним, что на днях мобильный пункт вакцинации открылся возле ТЦ «Манеж» на ул. Беринга, 10. Он работает с 10 до 19.00 до 1 сентября. Завершить иммунизацию можно в этом же пункте до 22 сентября.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4370404/