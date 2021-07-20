В Томске можно вакцинироваться в поликлиниках, библиотеке, возле торговых центров и в МФЦ

23 тысячи томичей привились от коронавируса на данный момент. Увеличению числа привитых жителей способствовали, в том числе, мобильные пункты, открытые в разных районах областного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число зараженных коронавирусом жителей находится в постоянной динамике. Медики утверждают, что лучший способ обезопаситься от COVID-19 – прививка. На данный момент в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный пункт, сообщает облздрав.

Так, на днях мобильный пункт вакцинации открылся возле ТЦ «Манеж» на ул. Беринга, 10. Он работает с 10 до 19.00 до 1 сентября. Завершить иммунизацию можно в этом же пункте до 22 сентября.

Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5). Ежедневно с 9 до 16 часов до 30 июля поставить прививку можно в пункте вакцинации в здании Октябрьского рынка по Иркутскому тракту, 61, стр. 6.

До 1 сентября будет работать пункт в корпусе областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) в будние дни с 10 до 20.00, в субботу – с 10 до 15.00. Вакцинация вторым компонентом проводится до 22 сентября.

Продолжает действовать стационарный пункт МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156). Желающих вакцинируют ежедневно с 10 до 18 часов.

- С начала работы в мобильных и стационарном пунктах вакцинации привились 23 тыс. человек, - уточнили в облздраве.