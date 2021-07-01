В Томской области резко участились случаи школьной травли

За 6 месяцев 2021 года поступило 13 обращений от родителей по поводу конфликтных ситуаций в школах и детских садах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 6 месяцев 2021 года поступило 13 обращений от родителей по поводу конфликтных ситуаций в школах и детских садах. Среди которых 7 жалоб по поводу конфликтов детей с педагогами. На момент 2019 года их было всего два, а в 2020 году - 5. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова на комитете по социальным вопросам гордумы.

- Последние три года фактически с нуля начался лавинообразный рост обращений в ее ведомство с просьбой разобраться со случаями школьной травли. В одной из томских школ, например, дети обзывали менее обеспеченную одноклассницу «бомжихой» и сыпали ей на стол в классе мелочь, как подаяние. На жалобы родителей ребенка руководство школы реагировало привычно: «Не нравится, переходите в другую школу.», - комментирует детский омбудсмен.

Напомним о недавней ситуации в школе города Северск, где два ученика трижды перекинули своего одноклассника через перила школьного крыльца. Ребенок получил травмы колена, испытал сильный стресс. Мальчику пришлось пройти длительное лечение и реабилитацию, а также сменить школу.

Часто при рассмотрении подобных случаев, почти всем родителям поступает предложение от классных руководителей или администрации школы перейти учиться в другое учреждение. С чем родители категорически не соглашаются, они справедливо хотят, чтобы конфликт был разрешен в интересах ребенка. В конфликтных ситуациях, администрация образовательного учреждения «педагог-ребенок» обычно на стороне педагога.

Как отмечает Лоскутова, необходимо понимать, что педагог - это прежде всего профессионал, который должен владеть педагогическими инструментами, не допускать психологического травмирования детей и принять незамедлительные меры для пресечения буллинга.

- С признания проблемы начинается ее решение. Надеемся, что большинство томских школ примет Антибуллинговую хартию, педагоги и родители нас поддержат. В Государственной думе России уже лежит законопроект о запрете на травлю в интернете. Уверена, что наступит время для регионального и федерального законов о профилактике и запрете буллинга в школах России, - добавили Лоскутова.

На данный момент, по всем обращениям родителей проведена работа со специалистами образовательных учреждений, также, всем даны соответствующие рекомендации.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4347005/