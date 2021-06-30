Родители школьников из Северска Томской области выплатят компенсацию за причинение травм ребенку

По апелляционному представлению прокурора семьи двоих учеников выплатят компенсацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители двух северских школьников выплатят компенсацию морального вреда за причинение травм их однокласснику. Ребенок проходил длительное лечение и реабилитацию после инцидента. Также суд взыскал 60 тыс. рублей со школы, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Отмечается, что два ученика трижды перекинули своего одноклассника через перила школьного крыльца. Ребенок получил травмы колена, испытал сильный стресс. Мальчику пришлось пройти длительное лечение и реабилитацию, а также сменить школу.

По решению суда, образовательное учреждение должно выплатить 60 тысяч рублей морального вреда, а с родителей школьников ничего не взыскали. После этого прокуратура подала апелляцию.

– Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда изменила решение Северского городского суда, взыскав по 10 тыс. рублей с четверых родителей двоих несовершеннолетних, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется также, что решение вступило в законную силу.