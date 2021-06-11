Томичи смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании «Победа» четыре раза в неделю

Томский аэропорт планирует увеличить количество рейсов до ежедневных. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Самолеты авиакомпании «Победа» с 11 июня снова отправляются по направлению Томск – Москва в аэропорт Внуково. Ранее из-за пандемии рейсы были приостановлены. Теперь томичи получили возможность летать в столицу по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба томского аэропорта.

Ранее «КП-Томск» отмечала, что «Победа» будет выполнять рейсы трижды в неделю, сейчас их количество увеличилось до четырех.

– В конце 2019 года рейсы были приостановлены. Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, удалось их возобновить с периодичностью 4 раза в неделю с потенциальным развитием летной программы до ежедневных рейсов, – отметил директор Аэропорта ТОМСК Антон Перфильев.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737. По понедельникам, средам и пятницам вылет из Томска запланирован на 06:20, по субботам на 08:30. Длительность полета – 4 часа 10 минут.

Добавим, что билеты можно купить на сайте авиакомпании или аэропорта ТОМСК, а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.