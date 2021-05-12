Томичи снова смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании «Победа»

Самолеты будут летать в столицу России по средам, пятницам и субботам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Томска в Москву с 10 июня. В летний сезон полеты будут осуществляться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба томского аэропорта.

Отмечается, что самолеты будут вылетать во Внуково по средам и пятницам в 06:20, а по субботам в 08:20.

Продажа билетов уже открыта: томичи могут их приобрести на сайте авиакомпании или аэропорта, а также во всех авиакассах города и на электронных ресурсах продаж билетов.