Глава Тегульдетского поселения Томской области незаконно заключал контракты по нацпроекту

Глава поселения за правонарушения заплатит штрафы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Тегульдетского района выявила нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава сельского поселения заключил несколько контрактов с двумя организациями без проведения конкурса. Общая сумма составила 1,7 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

– При этом вопреки требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сельской администрацией допущено искусственное «дробление» закупок, поскольку все договоры имели общую направленность на благоустройство «Сквера выпускников» в с. Тегульдет, – также говорится в сообщении.

Отмечается, что были возбуждены два дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. Глава поселения должен выплатить по 30 тысяч рублей за каждое деяние. Постановления в законную силу пока не вступили.

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