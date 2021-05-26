Томский губернатор поставил тегульдетскому главе задачу вдвое сократить безработицу в районе

Глава региона особое внимание уделил работе районной власти по восстановлению занятости и доходов людей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с главой Тегульдетского района Игорем Клишиным. Во время обсуждений, особое внимание уделили вопросу восстановления занятости и доходов местных жителей. Глава региона поставил задачу вдвое сократить безработицу. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

На 1 января 2020-го в Тегульдетском районе было зарегистрировано 116 безработных, а в пик эпидемии в сентябре 2020-го – 400. Несмотря на то, что ситуация улучшается и в районе уже 205 безработных, Жвачкин уверен, что решить эту задачу можно быстрее, стимулируя развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве и лесопереработке.

-Тегульдетский район - один из самых лесных в нашей области. Но и в советские времена, и сегодня переработка леса здесь незначительная. А ведь именно она создает и наибольшую добавленную стоимость, и новые рабочие места. И чем глубже переработка, тем больше достатка в муниципальном бюджете и семейных бюджетах жителей, – подчеркнул Сергей Жвачкин.

По словам руководителя муниципалитета, в прошлом году в районе в полтора раза вырос объем лесозаготовок, составив почти миллион кубометров. В планах - создание новых производств по переработке леса на базе предприятий «Сибирь Лес» и «Линджилие».

Губернатор добавил, что развитию малого и среднего бизнеса поможет газификация района, которую совместно с «Газпромом» ведут по технологии сжиженного природного газа. На сегодняшний день, провели почти 20 километров внутрипоселковых сетей, обустроив более пятисот подводов к объектам газоснабжения. Планируется в два года построить еще 44 километра газопроводов и больше тысячи подводов.