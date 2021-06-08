Томичам напомнили о штрафах за управление электросамокатами

Электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт относится к мопедам. Фото: Ксения Высотина

За управление электросамокатом более 250 Ватт, скорость которого достигает 25 км/ч, без водительского удостоверения категории «М», грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Томской области, штраф в размере 30 тыс. рублей могут заплатить и родители, которые передадут управление транспортом своим несовершеннолетним детям.

Томская Госавтоинспекция напоминает, что согласно законодательству, электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт относится к мопедам, а так как последнее – это механическое транспортное средство, то для управления устройством нужно иметь права категории «М», а также застегнутый мотошлем.

Также родителям напоминают, что для получения водительского удостоверения категории «М», обязательное условие - это достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.

Отметим, что исключением не будет являться аренда электросамокатов на прокат. Перед тем, как воспользоваться транспортом, и тем более перед приобретением такого устройства, необходимо внимательно изучить технические характеристики.

Напомним, что с появлением аренды этого вида транспорта на улицах Томской области, участились случаи наезда на пешеходов. Последний из которых произошел 9 мая в городе Колпашево, где 16-летний подросток на электросамокате Kugoo М4 сбил пятилетнего ребенка.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4287271/