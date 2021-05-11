Несовершеннолетний житель Томской области на электросамокате сбил 5-летнего ребенка

Мощность электросамоката, на котором ездил подросток, большая; для передвижения на нем требуется получение прав.

16-летний подросток на электросамокате Kugoo М4 сбил пятилетнего ребенка на ул. Кирова, 46/2, в г. Колпашево. Мальчик был доставлен в больницу, а юноша-водитель привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Электросамокат Kugoo М4 имеет мощность электродвигателя более 250 Ватт и, в соответствии с действующим законодательством, относится к транспортным средствам, для управления которыми требуется категория М, – поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что подросток привлечен к ответственности за управление транспортным средством без прав. По закону за это правонарушение необходимо выплатить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

Происшествие произошло 9 мая в городе Колпашево.