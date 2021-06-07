Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 8:26

В Томске мошенники пытаются провести махинации с вакцинацией от COVID-19

Злоумышленники просят томские предприятия профинансировать приобретение вакцины для работников
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
Звонившие представляются сотрудниками департамента здравоохранения Томской области или медицинского учреждения.

Звонившие представляются сотрудниками департамента здравоохранения Томской области или медицинского учреждения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях появилась информация, что томским предприятиям стали поступать телефонные звонки от мошенников, которые просят профинансировать приобретение вакцины от COVID-19 для работников. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

- Работодатели могут сами обратиться в департамент и оставить заявку на вакцинацию работников. Мы включим предприятие в график выезда мобильных бригад, в установленный день медики приедут в организацию и бесплатно поставят прививку от COVID-19 всем желающим, - прокомментировал Сергей Дмитриев.

Уточняется, что звонившие представляются сотрудниками департамента здравоохранения Томской области или медицинского учреждения. Как пояснил Дмитриев, денежные средства на вакцинацию выделяются из федерального бюджета в достаточном количестве, прививочная кампания на территории всех регионов России проводится бесплатно.

Напомним, что поставка вакцины в регион осуществляется централизовано и распределяется в медучреждения региона только через облздрав.

Читайте также:

В Томской области свыше 81 тысячи человека привились двумя компонентам вакцины от коронавируса

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4317811/