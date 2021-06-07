В Томске мошенники пытаются провести махинации с вакцинацией от COVID-19

Звонившие представляются сотрудниками департамента здравоохранения Томской области или медицинского учреждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях появилась информация, что томским предприятиям стали поступать телефонные звонки от мошенников, которые просят профинансировать приобретение вакцины от COVID-19 для работников. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

- Работодатели могут сами обратиться в департамент и оставить заявку на вакцинацию работников. Мы включим предприятие в график выезда мобильных бригад, в установленный день медики приедут в организацию и бесплатно поставят прививку от COVID-19 всем желающим, - прокомментировал Сергей Дмитриев.

Уточняется, что звонившие представляются сотрудниками департамента здравоохранения Томской области или медицинского учреждения. Как пояснил Дмитриев, денежные средства на вакцинацию выделяются из федерального бюджета в достаточном количестве, прививочная кампания на территории всех регионов России проводится бесплатно.

Напомним, что поставка вакцины в регион осуществляется централизовано и распределяется в медучреждения региона только через облздрав.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4317811/