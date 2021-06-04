В Томской области свыше 81 тысячи человека привились двумя компонентам вакцины от коронавируса

Пока только 21 процент жителей региона поставил вакцину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как информирует интернет-портал администрации Томской области, в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Перед медиками и общественными организациями поставлены амбициозные задачи по созданию коллективного иммунитета. Сообщается, что первым компонентом вакцины привились 111 479 человек, вторым – 81 334.

По официальной информации, почти 21 % жителей Томской области старше 18 лет уже поставили прививку от COVID-19.

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что всего за весь период прививочной кампании в регион поступило 129 404 дозы вакцины. Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.