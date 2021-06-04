В Томске появились «медленные зоны» для электросамокатов

Когда электросамокат попадает в «медленную зону», его скорость будет автоматически плавно снижаться — увеличить ее самостоятельно не получится. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 4 июня, в своем telegram-канале мэрия Томска сообщила о создании специальных «медленных зон» для электросамокатов, в которых их скорость передвижения будет автоматически снижаться и не будет превышать 15 километров в час.

«Под ограничения попали парки и скверы, а также узкие участки улиц с оживленным пешеходным потоком», - говорится в сообщении.

- В нашем студенческом Томске прокат самокатов с первых дней показал свою востребованность. Но вопросы, касающиеся безопасности, оставались открытыми. Сегодня были приняты некоторые ограничительные меры, которые призваны избежать дискомфорта со стороны пешеходов, людей отдыхающих в городских общественных пространствах и сделать пользование сервисом проката безопаснее, - отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Уточняется, что такие зоны уже установлены в губернаторском квартале, на тротуарах по обе стороны проспекта Ленина (от Новособорной площади до пл.Ленина), в Городском саду, в Университетской роще, в парке отдыха «Белое озеро», в Буфф-саде и Игуменском парке, а также на центральной пешеходной зоне от улицы 19-й Гвардейской Дивизии до стадиона «Политехник».

Для проезда электросамокатов закрыли центральную аллею на верхней террасе Лагерного сада, где будет автоматически глушиться двигатель электротранспорта.

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