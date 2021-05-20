Мобильность XXI века: почему электросамокаты стали так популярны в Томске и России

Впереди летний сезон – это означает, что людей на разных видах транспорта на улицах станет еще больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электросамокаты получают все более широкое распространение в России, недавно прокат открылся и в Томске. Эти средства передвижения компактны и мобильны, не требуют много усилий, подходят для городской среды. Но безопасны ли они для передвижения по узким улицам города, для самих водителей и пешеходов?

Ажиотажный спрос

В июне прошлого года продажи электросамокатов в России увеличились на четверть. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на крупные магазины, рост составил 25% в штуках и 70% в деньгах. В 2021-м лето только на подходе, но можно смело предположить, что цифры станут еще больше.

Причем спрос растет и по всему миру. Например, РБК пишет, что к 2024 году доля самокатов от всего рынка двухколесного электротранспорта вырастет до 14,5%. Также уже сейчас шеринговые сервисы лидируют по скорости роста и привлечению инвестиций в отрасли.

Чем же так привлекателен электросамокат? Он небольшой и мобильный, его вес меньше 12 кг, а скорость – до 40-50 км/час. Самокат с моторчиком позволяет передвигаться на короткие расстояния и неплохо подходит для городской среды: можно объехать пробки, добраться туда, где не ездит общественный транспорт.

Причем сейчас вовсе не обязательно покупать свой личный самокат, можно легко воспользоваться услугой шеринга – городских точек проката. В России она действует с 2018 года. Примечательно, что произошло это перед Чемпионатом мира по футболу, во время его проведения прокат пользовался большой популярностью у гостей нашей страны.

В Томске сервис шеринга электросамокатов появился в середине апреля 2021 года. Пункты разместили в центре города – на пр. Ленина, ул. Усова и Красноармейской. Стоимость аренды – от четырех рублей за минуту. Тариф зависит от спроса: чем он выше, тем дороже услуга.

Парк краткосрочной аренды электросамокатов в Томске будет только увеличиваться.

Удобный, но опасный

При всех своих плюсах электросамокаты представляют и немалую опасность, причем как для тех, кто на них передвигается, так и для пешеходов. Некоторые любители прокатиться с ветерком не умеют пользоваться ими аккуратно, из-за этого происходят аварии.

Например, в Санкт-Петербурге уже введено ограничение на скорость движения – не более 15 км/час. Также появился запрет на парковку самокатов у станций метро и остановок общественного транспорта. Такое решение поддерживает и замруководителя самокатного движения Let's Kick Евгений Барабанов.

– Очень многие, кто пользуется прокатом, не умеют контролировать свою скорость и представляют большую опасность для окружающих пешеходов. Пожалуй, наиболее эффективным способом обеспечить безопасность является техническое ограничение скорости. Если ограничить скорость до 20, а лучше до 15 км/ч, это резко снизит угрозу, – рассказал он в интервью изданию «Свободная пресса».

Интересно еще и то, что электросамокаты в Правилах дорожного движения не признаются отдельными транспортными средствами. Однако по закону человек, который передвигается на устройстве мощностью менее 250 ватт, считается пешеходом, а значит, должен ездить по тротуарам. Если мощность электросамоката больше этого значения, то он признается мопедом, поэтому для управления необходимо водительское удостоверение.

Многие эксперты уверены: необходимо устанавливать безопасную скорость для передвижения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП с самокатами

В Томске только за последние полгода произошло несколько ДТП с участием электросамокатов. Например, 9 мая 2021 года несовершеннолетний житель города Колпашево сбил пятилетнего ребенка, мальчик получил травмы. Причем передвигался молодой человек на мощном электросамокате, для которого нужны права. Поэтому юноша был привлечен к административной ответственности – по закону он должен выплатить от 5 до 15 тыс. рублей.

За несколько дней до этого, 6 мая, в Томске пенсионерка на электросамокате попала под колеса автомобиля. Устройство также было мощностью более 250 ватт, а женщина-водитель не имела права управления.

В сентябре 2020-го мужчина на электросамокате сбил томичку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, а водитель опять-таки не имел прав на управление мощным транспортным средством. 20 августа того же года иномарка сбила девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу на электросамокате, в результате ребенок также пострадал.

Впереди летний сезон, к тому же в Томске теперь работает прокат, и людей на электросамокатах стало намного больше. Управляя этим устройством, будьте внимательны, советуют эксперты: не разгоняйтесь слишком быстро, а при пересечении проезжей части ведите самокат рядом с собой. Не теряйте бдительности и когда просто прогуливаетесь по улицам, ведь далеко не всегда водители электросамокатов опытны и могут среагировать быстро. Помните, безопасность – превыше всего!