Томская собака по кличке Енсон помогла раскрыть кражу по горячим следам

Наталья Гнеушева со служебно-розыскной собакой по кличке Енсон. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сегодня утром, 4 июня, произошло хищение металлических конструкций с предприятия по проспекту Комсомольскому. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и старший лейтенант полиции Наталья Гнеушева со служебно-розыскной собакой по кличке Енсон. Четвероногому полицейскому удалось по горячим следам найти украденное имущество, говорится на официальном сайте МВД России по Томской области.

Как рассказали в ведомстве, собака взяла след и сначала привела стражей правопорядка лишь к части похищенных металлических изделий, а после и к пункту приема метала, где находилось остальное украденное имущество. В результате чего удалось установить и личность преступника, которым оказался томич.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Наказание за это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4232949/