Спасибо, Енсон: служебная собака помогла томским оперативникам раскрыть убийство

Собака оказала огромную помощь в раскрытии преступления в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Вчера в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что на берегу реки Ушайки в областном центре обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Наталья Гнеушева со служебно-розыскной собакой по кличке Енсон, сообщает сайт регионального управления полиции.

Следователем было принято решение о применении собаки по следу. Четвероногая помощница уверенно взяла след и привела стражей правопорядка до калитки дома на соседней улице. В помещении правоохранители обнаружили следы расправы. Оказалось, что жилище принадлежало погибшему мужчине – 41-летнему местному жителю.

Оперативники установили не только возможные обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого злоумышленника, но и его местонахождение. По горячим следам подозреваемый, 35-летний гражданин, был задержан в доме своей знакомой, расположенном по соседству.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».