Томичей, укушенных клещами, стало в два раза меньше

В прошлые выходные было зафиксировано 710 обращений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минувшие выходные в пункты серопрофилактики Томска обратились 312 человек, в это число входит 91 ребенок. При этом клещевой энцефалит подтвердился только у шести пострадавших, сообщается в telegram-канале облздрава.

При этом уточняется, что в сравнении с прошлыми выходными, когда было зафиксировано 710 обращений, на сегодняшний день количество снизилось. Медики настоятельно рекомендуют при выезде на природу, дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу, так же каждые 15-20 минут осматриваться.

Также напомним, что в Томске в круглосуточном режиме работают три пункта серопрофилактики: два для взрослых — в межвузовской поликлинике и кабинет вакцинации поликлиники № 4, один для детей - в детской больнице № 1. Помимо этого, жители региона могут обращаться в приемные покои районных больниц.

Напомним, в регионе работает горячая линия «Осторожно, клещ!».

По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска),

8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области)

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/27281.5/4416916/