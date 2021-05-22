Сезон «вампиров»: как томичам уберечь себя от укусов клещей

Всего за минувшие с начала апреля весенние недели паразиты присосались уже к нескольким тысячам жителей нашего региона, число пострадавших увеличивается каждый день. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Томской области первый укус клеща был зафиксирован медиками 1 апреля. Специалистам известно, что опасные паразиты активизируются при прогревании почвы до +5-7°С. Пик их нападений ежегодно приходится на май и июнь.

Всего за минувшие с начала апреля весенние недели паразиты присосались уже к нескольким тысячам жителей нашего региона, число пострадавших увеличивается каждый день. Отметим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году от клещей в Томской области пострадали более 15 тысяч человек.

Где живут клещи?

Ответ – практически везде. Эти мелкие паукообразные животные встречаются на всех материках планеты. Что касается России, то клещи нападают на своих жертв в большинстве регионов – от Дальнего Востока до западных областей РФ. Увы, наша страна является мировым лидером по количеству случаев клещевого энцефалита. Излюбленная среда обитания клещей – леса, поля, луга, овраги. Также их можно встретить на дачных участках, огородах, в городских парках.

Клещи предпочитают невысокие кустарники и травы, но выше полутора метров не забираются. Часто нападают на проходящих по тропинкам людей и животных. Не любят «кровопийцы» жить и охотиться в хвойных лесах и сосновом бору. Они терпеть не могут жару и дождь, прячутся от палящего солнца и воды. При температуре выше +20 активность клещей снижается. Им нравится теплая и влажная погода. Так что если вы не хотите встретить на своем пути этих «лесных вампиров», то гуляйте в солнечную жаркую погоду в хвойном лесу, где нет травы. Конечно, с соблюдением других мер предосторожности.

Какие клещи наиболее опасны?

Всего существует более 50 тысяч разновидностей клещей. Это мелкое паукообразное в голодном состоянии не превышает нескольких миллиметров. Живет оно не дольше 6 лет. Наиболее опасны для человека представители группы иксодовых. Два вида клеща – европейский лесной и таежный – переносят энцефалит, боррелиоз, тиф, гемаррогическую лихорадку и другие неприятные заболевания, грозящие тяжелыми последствиями.

Из всех видов только иксодовые клещи выбирают в качестве пищи кровь человека, животных, птиц. Ее они начинают сосать после удачно нападения на жертву. А затем, когда клещ закончит свою «трапезу», он раздувается и отпадает. У инфицированных паразитов в слюне находится яд, который попадает в организм человека и заносит вирус. Именно поэтому клеща нельзя раздавливать.

Человек не чувствует укуса, потому что вместе со своей слюной клещ впрыскивает в место укуса вещество с обезболивающим эффектом. Заметим, что у этого крохотного хищника нет глаз: они ему не нужны, жертву он находит по запаху.

Как обезопасить себя и дачный участок?

Если вы решили выйти на лоно природы, необходимо надеть максимально закрытую одежду с длинными рукавами. Брюки должны быть заправлены в носки или обувь, манжеты обязаны плотно прилегать к рукам, чтобы паразиты не смогли добраться до тела. На голову надевают капюшон или защитный головной убор.

Необходимо использовать для обработки одежды средства, которые отпугивают клещей своим запахом. Если же вы часто находитесь в лесу, то вам стоит подумать о вакцинации.

Специалисты дают несколько советов, как обезопасить свой дачу, мичуринский участок или огород от зловредной напасти. При потеплении важно очистить территорию от задержавшихся на ней опавших листьев и другого мусора, в которых клещи находят себе пристанище. Это же касается складирования на участке разных вещей, которые могут облюбовать паразиты. Также рекомендуется выкосить газон, лужайку, траву на участке, чтобы лишить клещей пристанища.

Кстати, можно собрать их полотенцем: для этого достаточно положить его на траву, а затем аккуратно забрать, не переворачивая. Если клещи живут на участке, то они обязательно окажутся на обратной стороне ткани. Кроме того, стоит обустроить на участке дорожки и ходить только по ним. Неплохо создать границу из щебня, опилок или песка между вашим домом и лесными насаждениями, что затруднит перемещение паразитов. Еще клещи не любят растворов с чесноком, если ими обработать территорию, то эти «вампиры» уходят.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать, если вы нашли клеща на теле?

Если к вам присосался клещ, то по возможности нужно обойтись без самодеятельности. Не стоит чем-то мазать паразита, пытаться его вытащить. Нужно добраться до ближайшего медпункта, при этом заботясь о клеще, чтобы он не пострадал.

Если такой возможности нет, следует его достать самостоятельно. Главное – кровосос должен выжить, поэтому используют пинцет или что-то подобное. Его необходимо ухватить и аккуратно выворачивать по часовой стрелке. После этого посадите целого клеща в банку и доставьте в исследовательскую лабораторию, где его проверят на наличие вирусных заболеваний.

Куда обращаться при укусе клеща?

В Томской области специалисты рекомендуют пострадавшим от клещей обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске они расположены в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37), детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54). Жителям области следует обращаться в приемные покои районных больниц.