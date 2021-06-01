Врачи стабилизировали состояние трех пострадавших от пожара на ул. Мюнниха в Томске

Ночью 1 июня с места пожара троих томичей увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: Александр БОЙКО

Томские медики смогли стабилизировать состояние двух мужчин и одной женщины, которые пострадали во время пожара в ночь на 1 июня. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает; девушка переведена в общую палату, мужчины остаются в реанимации. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

Напомним, «КП-Томск» писала о ЧП ранее. Возгорание произошло в букмекерской конторе по адресу ул. Мюнниха, 19а. Пожарные спасли троих томичей, они были госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.

– По итогам утреннего осмотра женщина была переведена из реанимации в общую палату, ее состояние сейчас медики оценивают как легкой степени тяжести. Мужчины остаются в реанимации под наблюдением врачей, их состояние ближе к удовлетворительному, кислородная поддержка им не потребовалась, – уточняется в сообщении облздрава.

Добавляется, что жизнь и здоровье пациентов сейчас не вызывает опасений.