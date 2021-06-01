Ставки сгорели: в Томске в ночь на вторник вспыхнул пожар в букмекерской конторе, есть жертвы

Пожарные спасли из здания вспыхнувшей от огня букмекерской конторы двоих мужчин и женщину. Сейчас они в больнице с ожогами. Причины пожара на Мюнниха, 19а устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 1 июня в областном центре загорелось здание букмекерской конторы на улице Мюнниха. Спасатели вынесли из огня 2 мужчин и женщину. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о возгорании в одноэтажном здании на улице Мюнниха, 19а, где расположена букмекерская контора, поступил в ночь с 31 мая на 1 июня в 00.27. Прибывшие пожарные успели спасти троих человек. Они госпитализированы. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

В ведомстве также добавили, что огонь был ликвидирован в 01.06. К тушению привлекалось 7 единиц спецтехники и более 20 спасателей. Причина возгорания устанавливается.