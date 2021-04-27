Томские спасатели эвакуировали оставшихся собак с острова на реке

Шесть щенят были спасены с острова – сейчас они отправлены в приют. Фото: группа ГУ МЧС по Томской области в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали с острова Нижний Боярский на Томи оставшихся животных – шесть щенят и одну взрослую собаку. Ранее спасатели уже проводили операцию, однако тогда вызволить всех не удалось. Сейчас на острове животных не осталось, сообщает ГУ МЧС России по Томской области в соцсетях.

«КП-Томск» ранее рассказывала о первой операции по спасению. Несколько животных застряли на острове из-за ледохода. Спасатели не смогли эвакуировать всех из-за плохих погодных условий. 27 апреля сотрудники ПСС и специалисты организации «Верный друг» сумели достать еще семь собак.

– Сегодня, 27 апреля, спасатели вновь прибыли на остров с волонтерами. Снизившийся уровень воды позволил обойти весь остров, – говорится в сообщении МЧС.

По словам начальника поисково-спасательной службы Евгения Кабакова, специалисты вызволили шесть щенков, еще одна взрослая собака самостоятельно перебралась на берег.

Как говорится в сообщении МЧС, сейчас на острове животных не осталось. Щенков отправили в приют.