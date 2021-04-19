Томские спасатели организовали операцию по спасению бродячих собак, которых отрезало от суши

В итоге операции две собаки оказались на берегу. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 19 апреля, томские спасатели организовали операцию по спасению собак на острове Нижний Боярский на Томи, животных из-за ледохода отрезало от суши. МЧС по Томской области на официальной странице в Instagram вели прямую видеотрансляцию с места событий.

В начале на видео демонстрируют подготовку техники поисково-спасательной службы, в частности, небольшого судна на воздушной подушке. После всех подготовительных работ, спасатели, совместно со специалистами по отлову бродячих собак прибыли на остров Нижний Боярский на Томи.

- Собаки разбежались по острову, что осложняет работу специалистов, - комментируют спасатели, - Высокие и плотные кусты мешают отлову. Сейчас доставят на остров еду. Далее ситуация будет отслеживаться и при критическом подъеме воды будут приниматься меры по повторному отлову.

В итоге операции две собаки оказались на берегу. Одна уехала со специалистом «Верный друг», а одна, к сожалению, убежала. На острове на данный момент остаются семь собак. Оставшимся на острове животным привезут корм, чтобы у них была еда до тех пор, пока их не вызволят с острова.

Ранее, региональное ГУ МЧС сообщало, что участие любых специалистов в спасательной операции невозможно из-за угрозы жизни людей.