Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого нашли возле р. Ушайки в Томске

В ходе совместной посиделки между мужчинами возник конфликт, который привел к убийству. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи и сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, который убил своего знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Напомним, «КП-Томск» сообщала вчера, что на берегу реки Ушайки жители обнаружили тело с признаками насильственной смерти.

– По предварительным данным, 21 марта 2021 года в ночное время 35-летний томич, находясь в гостях у своего 41-летнего знакомого, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве возникших в результате ссоры личных неприязненных отношений нанес ему несколько ударов ножом в область, головы, шеи, туловища. Затем, с целью сокрытия следов преступления, перенес тело потерпевшего на берег реки Ушайки в г. Томске. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, – говорится в сообщении следственного комитета.

В ходе проверки показаний подозреваемый полностью признал себя виновным. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.