Сегодня утром на берегу реки Ушайки в Томске жители обнаружили тело убитого мужчины

В Томске сегодня обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти

Сегодня, 22 марта 2021 года, с целью координации действий правоохранительных органов прокурор г. Томска Дмитрий Патлаев выехал на место происшествия в связи с сообщением об обнаружении тела мужчины, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, сегодня утром на берегу реки Ушайки на участке местности рядом с частным сектором на территории Октябрьского района г. Томска обнаружен труп мужчины со следами множественных колото-резанных ранений.

По указанному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ход расследования этого уголовного дела поставлен на контроль.