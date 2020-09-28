Томские женщины с детьми вышли на акцию за сохранение роддом № 4 в существующем качестве

Многие томичи хотят сохранить родильный дом № 4 Фото: из открытых источников

Днем в понедельник у родильного дома № 4 на улице Сергея Лазо состоялся пикет с участием несколько десятков томичей. Акция не была согласована городской администрацией. Местные жители собрались у здания медучреждения с плакатами против открытия на базе роддома ковидного госпиталя.

На пикет вышли мамы с детьми, беременные женщины, их мужья, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.

Несмотря на то, что о проведении акции против закрытия роддома №4 было много сообщений в соцсетях, никого из полиции в форме на несогласованном пикете не было.

На прошлой неделе планы перепрофилировать родильный дом № 4 в ковидный госпиталь вызвали резонанс в городе. Сайт КП писал о них. В облздраве заявляли, что роддом входит в резервный список учреждений, в которых при необходимости в короткие сроки может быть развернут новый ковидный госпиталь. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия.