Роддом № 4 Томска будет перепрофилирован под Covid-19 уже с октября

Уже с середины октября роддом будет готов принять первого пациента с коронавирусом Фото: из открытых источников

Сотрудники родильного дома рассказали, что первого пациента роддом должен принять уже в октябре.

- Уже с середины октября роддом будет готов принять первого пациента с коронавирусом, об этом сообщил глава междучреждения Александр Холопов коллективу родильного дома. Сейчас в здании ведутся подготовительные работы. До этого времени все врачи, которые будут не согласны работать с ковидными больными, должны будут покинуть роддом. Обещают, что для каждого найдут места в других родильных домах, но пока никаких конкретных предложений сотрудники не получили, - рассказал журналисту "КП" сотрудник медицинского учреждения, пожелавший остаться неизвестным.

В свою очередь, региональный оперштаб со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева сообщил, что родильный дом пока просто включен в резервный список медучреждений, которые могут быть в случае необходимости переоборудованы в респираторный госпиталь.

- В облздраве ведется резервный список медицинских учреждений, в которых при необходимости в очень короткие сроки может быть развернут новый респираторный госпиталь. Также формируется резерв кадров, готовых к работе с пациентами с Covid-19. Роддом № 4 Томска включен в этот список, с сотрудниками проводятся беседы об их готовности работать с коронавирусной инфекцией, - приводятся слова Дмитриева в сообщении оперштаба.

По словам главы облздрава, для перепрофилирования медучреждения под респираторный госпиталь требуется согласие работников. По информации сотрудников, их мнением никто не интересовался.

- Нам сказали так: все сотрудники роддома, кто захочет остаться в ковидном госпитале, – акушеры, неонатологи, гинекологи, анестезиологи, - должны будут пройти профильный курс длительностью 72 часа. Этого достаточно, чтобы выйти к ковидным больным с пневмониями, - добавил собеседник "КП".