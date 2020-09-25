Райффайзенбанк приглашает на крупнейшее IT-событие года

Райффайзенбанк объявляет открытой регистрацию на – крупнейшую региональную ИТ-конференцию на базе Raiffeisen TechCenter в Омске. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк объявляет открытой регистрацию на <code/R> – крупнейшую региональную ИТ-конференцию на базе Raiffeisen TechCenter в Омске. В этом году она впервые пройдет в онлайн-формате и охватит три дня – с 20 по 22 октября. Теперь ИТ-специалисты со всей страны могут поучаствовать в мастер-классах, лекциях и семинарах от ведущих экспертов отрасли. Участие бесплатное, самые активные гости получат фирменные подарки от Raiffeisen TechCenter.

Что в программе

Первый день конференции, под названием День R, будет посвящен старту карьеры. Эксперты Raiffeisen TechCenter расскажут о профессии инженера по тестированию и о перспективах работы в службе технической поддержки. Слушатели смогут попробовать свои силы в роли профессионала на практической игре или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по развитию навыков обучения. На протяжении всего дня будут проходить конкурсы и онлайн-игры с призами.

Программа второго и третьего дня ориентирована на опытных IT-специалистов. Эксперты из Raiffeisen TechCenter и приглашенные спикеры из Wargaming, Вконтакте, Яндекс.Еды и других компаний расскажут о кейсах использования искусственного интеллекта и машинного обучения, развитии практик open source, использовании Kafka, практиках .NET, Kubernetes, особенностях проектов SpringCloud, работе с PostgreSQL и Rsyslog. Конференция будет интересна начинающим и опытным IT-экспертам, которые работают с Java, .Net, DevOps, SAS, DWH больше двух лет.

«Мы проводим восьмую конференцию <code/R> в цифровом формате, и для нас особенно важно сделать ее программу насыщенной и разносторонней. Мы уверены, что живой опыт экспертов поможет участникам найти свежие подходы и решения в развитии их собственных проектов», — рассказал руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков.

Регистрация на бесплатную онлайн-конференцию <code/R> доступна по ссылке: https://reg.code-r.ru/.