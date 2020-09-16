В Томской области открываются для посетителей театры, кинозалы и дома культуры

С конца марта томские кинотеатры были закрыты для посетителей. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, принял решение разрешить работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, при условии строгого соблюдения ими противоэпидемических правил, сообщила в среду пресс-служба «Белого дома». Напомним, учреждения культуры и кинотеатры были закрыты для приема посетителей с конца марта. 3 августа, управляющие кинотеатрами Kinopolis, «Киномакс», Goodwin Cinema, «Октябрь», «Мир» и кинозалом развлекательного центра «Fакел» подписали открытое письмо к губернатору Сергею Жвачкину, в котором просили дать разрешение на открытие своих заведений По словам владельцев, за то время, пока работа кинотеатров приостановлена, они понесли колоссальные экономические убытки. И вот, науонец, долгожданное разрешение получено.

- Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы. Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на нашем сайте работа.томск.рф., - подчеркнул губернатор.

Напомним, среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных требований.

Ранее сообщалось, что 15 сентября глава региона разрешил учреждениям общественного питания региона проведение банкетов, свадеб, поминальных обедов с участием не более 50 человек.