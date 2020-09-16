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От свадьбы до поминок: томским заведениям общепита разрешили принимать компании до 50 гостей

Но при обслуживании посетителей должны строго соблюдаться эпидтребования
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Томские молодожены теперь могут отпраздновать свадьбы, если число их гостей не выше полусотни человек.

Томские молодожены теперь могут отпраздновать свадьбы, если число их гостей не выше полусотни человек.

Фото: из открытых источников

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение разрешить томским кафе, ресторанам, барам, столовым проводить массовые мепроприятия с участием не более 50 человек. Информация об этом появилась 15 сентября на официальной странице штаба в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, в конце марта из-за пандемии учреждениям общественного питания региона запретили принимать посетителей внутри помещений, они могли работать только на доставку или самовывоз. Такой формат работы продлился почти четыре месяца, приведя к массовым увольнениям поваров, официантов и другого персонала, многие заведения оказались на грани банкротства. Владельцы и сотрудники «едален» неоднократно обращались к местным властям c открытыми письмами, прося о помощи и смягчении введенных ограничений на обслуживание, запустили сбор подписей под соответствующей петицией на сайте change.org. Под ней подписались почти 5000 человек. Также в соцсетях был запущен ряд флешмобов, в рамках одного из них, рестораторы, а также представители фитнес- индустрии, выложили на своих личных страничках фотографии в обнаженном виде под хэштегами #голыйтомск #голодныйтомск.

В июле томские владельцы и работники общепита провели "голый" флешмоб, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

В июле томские владельцы и работники общепита провели "голый" флешмоб, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Фото: из открытых источников

С 21 июля власти разрешили кафе и ресторанам Томска и Северска, а затем и других муниципалитетов, открыть летние веранды с соблюдением противоэпидемических правил: столики должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров, официанты должны облуживать гостей в масках и перчатках, каждые два часа поверхности должны дезинфиироваться и т.д.

14 августа оперштаб, наконец, разрешил местному общепиту обслуживать гостей и внутри залов, при условии посадки за стол не более двух человек или, при большем количестве, членов одной семьи.

Теперь сделан следующий шаг к возвращению к «доковидному» формату работы общепита: кафе, рестораны и бары могут вполне легально проводить юбилейные банкеты, свадьбы, поминальные обеды, тематические вечера. При организации мероприятий заведения должны обязательно выполнять основные эпидемиологические требования: измерять температуру у гостей, соблюдать дистанцию между столами, размещать в зале дезинфицирующие средства, проветривать помещения каждые 2 часа, использовать перчатки и маски при работе с посетителями.

Поминальные обеды приностя многим небольшим кафе и столовым значительную часть дохода.

Поминальные обеды приностя многим небольшим кафе и столовым значительную часть дохода.

Фото: из открытых источников

На текущий момент в Томской области из учреждений, обеспечивающих досуг населения, остаются закрытыми кинотеатры, театры и концертные залы.

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