Сразу 109 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

За минувшие сутки выздоровело рекордное число томичей. Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса еще 109 жителей Томской области. Это рекордный показатель за время пандемии в регионе! Общее количество выздоровевших составляет 3 533 человека , сообщил в пятницу в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня было выявлено 45 новых случаев заражения.

- Из вновь заболевших у 29 инфекция протекает бессимптомно, у 11 имеются признаки ОРВИ, у пяти томичей диагностирована пневмония, - уточнили в оперштабе..

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 14 августа свободны 66,4 % мест, охват населения тестированием составляет 291,4 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем понизился и составляет 0,96 (вчера он был равен 0,99).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.